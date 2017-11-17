Состоялись общественные слушания по вопросу реорганизации особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в Печенгском районе

В администрации муниципального образования Печенгский район Мурманской области состоялись общественные слушания по вопросу реорганизации особо охраняемых природных территорий регионального значения – памятники природы «Кедр сибирский в Никельском лесничестве», «Водопад на реке Шуони-йоки» и природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний».

В слушаниях приняли участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, администрации муниципального образования Печенгский район, ФГБУ «Государственный заповедник «Пасвик» и МООО «Кольский центр охраны дикой природы».

Все три охраняемые территории располагаются на территории Печенгского района и пользуются заслуженной популярностью у туристов. Реорганизация проводится для определения точных границ указанных территорий и установления специального режима их посещения.

В ходе мероприятия были обсуждены новые проекты паспортов памятников природы «Водопад на реке Шуони-йоки», «Кедр сибирский в Никельском лесничестве» и положения о природном парке «Полуострова Рыбачий и Средний», а также материалы, обосновывающие необходимость изменения границ и режима посещения данных особо охраняемых природных территорий регионального значения.

В заключении председатель комиссии общественных слушаний Елена Кочкуркина, начальник управления экологии и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, поблагодарила всех присутствующих за участие и напомнила о возможности еще в течение 30 дней направить свои замечания и предложения в адрес комиссии.