ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир безграничен – от тайских национальных костюмов до любовных писем на бумагеСостоялись первые рейсы в истории поставок российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.07.18 07:35

Состоялись первые рейсы в истории поставок российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки

Два СПГ-танкера ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» завершают проход по Северному морскому пути в восточном направлении, сообщил «НОВАТЭК».

Танкер «Владимир Русанов» полностью прошёл Северный морской путь и подошел к Берингову проливу, «Эдуард Толль» вышел в Чукотское море и следует по открытой воде. Танкеры вышли из порта Сабетта с партиями СПГ, произведённого на проекте «Ямал СПГ», и следуют к китайскому порту Цзянсу Жудун.

Как сообщает пресс-служба компании, ледовая часть Северного морского пути была преодолена судами самостоятельно без ледокольной проводки всего за девять дней, что говорит о выдающихся ледоходных характеристиках судов.

Председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении, отметил: «Мы рады, что в этом году летний навигационный период Северного морского пути открыли газовозы с грузами нашего проекта. Эти рейсы являются первыми в истории поставками российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки. Более того, они открывают начало регулярных поставок СПГ по Северному морскому пути, которые стали возможны благодаря уникальным характеристикам СПГ-танкеров ледового класса Arc7, разработанных по заказу «НОВАТЭКа» специально для арктических проектов».

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСИОННЫЙ МУНДИАЛЬ-3
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовал: 501 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Алевтина
05.07.18 00:37
Что ж автор статьи не встретился с местными жителями? Юрий Банько, мы местные жители надеемся на встречу с Вами, и более или менее адекватное оценку этому строительству.
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Николай
04.07.18 07:13
По прогнозу видно, что страна не собирается слазить с нефте-газовой иглы! Делаем рывок - гоним всё больше и больше сырья на Запад!!!
Комментарий к новости:Министерство промышленности и торговли РФ ожидает роста грузооборота портов РФ до 884 млн тонн к 2020 году
Миха
02.07.18 02:05
Инициаторы и авторы статьи написали бы про свои доходы, имущество, стоимости услуг и родственных связях, вот бы мы и сравнили все хитросплетения в отношениях. Используют наш любимый Мурманский канал
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)11:45«Преступление в стиле модерн». Документальный цикл (16+)12:15«Хорошие новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиМорковь подросла в цене на 14,2%-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 14 копеек, евро - на 6 копеек-PRO ЭнергетикуВторой энергоблок Кольскаой АЭС включён в сеть-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 июля-PRO Нефть и газСостоялись первые рейсы в истории поставок российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки-PRO ЗаконыМУПам и ГУПам в сфере ЖКХ включили красный свет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика