Состоялись первые рейсы в истории поставок российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки

Два СПГ-танкера ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» завершают проход по Северному морскому пути в восточном направлении, сообщил «НОВАТЭК».

Танкер «Владимир Русанов» полностью прошёл Северный морской путь и подошел к Берингову проливу, «Эдуард Толль» вышел в Чукотское море и следует по открытой воде. Танкеры вышли из порта Сабетта с партиями СПГ, произведённого на проекте «Ямал СПГ», и следуют к китайскому порту Цзянсу Жудун.

Как сообщает пресс-служба компании, ледовая часть Северного морского пути была преодолена судами самостоятельно без ледокольной проводки всего за девять дней, что говорит о выдающихся ледоходных характеристиках судов.

Председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении, отметил: «Мы рады, что в этом году летний навигационный период Северного морского пути открыли газовозы с грузами нашего проекта. Эти рейсы являются первыми в истории поставками российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки. Более того, они открывают начало регулярных поставок СПГ по Северному морскому пути, которые стали возможны благодаря уникальным характеристикам СПГ-танкеров ледового класса Arc7, разработанных по заказу «НОВАТЭКа» специально для арктических проектов».