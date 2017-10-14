Состоялись плановые учебные стрельбы с офицерами СУ СК России по Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом «О Следственном комитете Российской Федерации» оперативные сотрудники Следственного комитета Российской Федерации имеют право на ношение, хранение и применение боевого ручного стрелкового оружия.

С целью повышения профессионального уровня и навыков огневой подготовки, наработки практических умений в стрельбе из стрелкового оружия с офицерами СУ СК России по Мурманской области проведены плановые учебные стрельбы. Такие мероприятия проводятся регулярно. Перед началом руководителем стрельб с сотрудниками проведен инструктаж о мерах безопасности при обращении с оружием и о порядке проведения стрельб, а также озвучены правила ведения огня на стрелковом рубеже, подаваемые команды руководителем стрельб и ответные действиями на эти команды.

Сотрудники следственного управления с поставленной задачей справились успешно, показав удовлетворительные навыки в стрельбе.