Состоялись приёмочные испытания региональной «Системы – 112»

Государственная комиссия под руководством заместителя губернатора Мурманской области Евгения Никоры и председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимиром Гусевым с 3 по 5 декабря провела государственные приёмочные испытания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Мурманской области в соответствии с Программой и методикой государственных приёмочных испытаний «Системы – 112» Мурманской области.

В приемке также приняли участие представители территориального ведомства: заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Вадим Михайлов и начальник отдела информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи Главного управления МЧС России по Мурманской области Сергей Дорожко.

В результате приемочных испытаний комиссия решила: признать результаты государственных приемочных испытаний «Системы-112» Мурманской области успешными; система соответствует требованиям Технического проекта на создание.

Госкомиссия рекомендует «Систему-112» Мурманской области к вводу в постоянную эксплуатацию с учётом выполнения рекомендаций комиссии.