Состоялись учения по тушению условного пожара на противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко»

Дежурный караул 11-й пожарной части по охране г. Мурманска прошёл тренировочные пожарно-тактические занятия по тушению условного пожара электроустановки в машинном отделении противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко».

В ходе занятия были отработаны: действия дежурной команды при обнаружении условного пожара, проведения эвакуации, тушение пожара силами и средствами корабля и встреча пожарных подразделений; действия руководителя тушения пожара № 1 (РТП-1 - начальник караула) по проведению разведки пожара, связи с дежурным вахтенным офицером, выбора решающего направления, расстановки сил и средств первого и второго отделений, постановка задачи первому звену ГДЗС; действия РТП-1 по проведению разведки пожара, вызова служб жизнеобеспечения, расстановки сил и средств подразделений пожарной охраны, прибывающих по повышенному рангу пожара (1 БИС); эвакуация пострадавшего и оказание первой помощи.

Руководством учений отмечена слаженность и взаимодействие дежурного караула 11-й пожарной части с экипажем (командой) корабля.

С личным составом корабля была проведена беседа по соблюдению требований противопожарной безопасности при несении службы, при выполнении ремонтных работ на корабле.