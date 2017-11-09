Состоялись учения спасателей максимально приближенные к «боевым»

Сегодня в столице Заполярья состоялись практические занятия с представителями аварийно-спасательных формирований Мурманской области по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

- Отличие данного мероприятия в том, что сегодня спасатели работали не на тренажерах, специально упрощенных для учений, а на настоящих комплектных автомобилях, - рассказывает Андрей Коцюн, заместитель начальника отдела организации и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Мурманской области. - Машины ничем не отличались от тех, что эксплуатируются на дорогах региона - у них не было нарушено остекление, кузов не имел сильных повреждений.

По словам представителя территориального органа МЧС Росси, именно тот факт, что автомобили специально к тренировке не изменяли, усложнил задачу спасателям, максимально приблизив условия к «боевым».

В практическом занятии приняли участие спасатели из ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, Мурманска, Кандалакши, Мончегорска и Апатитов. Специалисты обсудили работу каждой из команд, поделились опытом и дали важные советы, чтобы в реальной ситуации любое аварийно-спасательное формирование Мурманской области без промедления пришло на помощь пострадавшим в ДТП.