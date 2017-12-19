Состоялось координационное совещание руководства Пограничного Управления ФСБ РФ по западному арктическому району и Блока корпоративной защиты компании «Норникель»

Стороны представляли начальник ПУ ФСБ России по западному арктическому району Игорь Константинов и вице-президент – руководитель Блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов.

В ходе совещания были подведены итоги взаимодействия ПУ ФСБ и подразделений безопасности «Норникеля» в 2017 году в сфере противодействия трансграничному незаконному обороту драгоценных и цветных металлов, а также обозначены планы совершенствования систем контроля пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных в районах функционирования Мурманского и Заполярного транспортных филиалов компании «Норникель» (морской порт Мурманск и Морской порт Дудинка, соответственно).

По словам Игоря Константинова, в текущем году «Норникель» и ПУ ФСБ смогли наладить механизмы эффективного взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства в сфере безопасности. «Арктика – один из важнейших приоритетов государственной политики как с точки зрения раскрытия ее экономического потенциала, так и защиты геополитических интересов нашего государства в этом стратегически важном регионе. Позиция таких предприятий, как «Норникель», строящего планы своего роста с учетом задач общенационального значения, являются примером государственного подхода к делу и высокого уровня социальной ответственности», сказал И. Константинов.

«Норникель – один из форпостов социально-экономического развития российского Заполярья, важный фактор сохранения социальной стабильности и мира в регионах присутствия его предприятий», отметил вице-президент компании Владислав Гасумянов.

«Система корпоративной защиты нашей компании развивается как интегрированный элемент единого пространства экономической безопасности страны при координирующей роли Федеральной Службы Безопасности России. Взаимодействие структур безопасности Кольской ГМК и Пограничного Управления ФСБ России по западному арктическому району – практическое воплощение этой принципиальной позиции «Норникеля», подчеркнул он.

По итогам совещания был принят план рабочего взаимодействия в 2018 году, в котором особое внимание уделяется развитию систем визуального и технического контроля на предприятиях Группы компаний «Норникель», расположенных в приграничных районах Мурманской области.

В работе совещания также принимали участие руководители структурных подразделений Блока корпоративной защиты «Норникеля» - директор Департамента корпоративной безопасности Роман Гудов, директор Департамента защиты информации и IT-инфраструктуры Дмитрий Григорьев, директор Департамента расследований и экономической защиты Павел Серов, заместитель Генерального директора Кольской ГМК Александр Вершинин.