Состоялось координационное совещание руководства Управления ФСБ России по Мурманской области и Блока корпоративной защиты компании «Норникель»

Стороны представляли начальник УФСБ по Мурманской области Олег Герасин и вице-президент – руководитель Блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов.

В ходе совещания были подведены итоги взаимодействия структур в 2017 году по ряду направлений: антитеррористическая защищенность расположенных на территории Мурманской области объектов промышленного и гражданского назначения Группы компаний «Норникель»; обеспечение транспортной безопасности Мурманского транспортного филиала компании; борьба с незаконным оборотом цветных и драгоценных металлов; информационная безопасность; участие ведущих российских компаний в социально-экономическом развитии моногородов региона.

По словам Олега Герасина, указанные вопросы рассматриваются в контексте реализации положений Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года и Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года.

«Кольская ГМК – один из крупнейших налогоплательщиков Мурманской области. «Норникель» - компания, чья деятельность имеет стратегическое значение для экономической безопасности региона и страны. Стремление системообразующих, национально ориентированных компаний к взаимодействию с государственными структурами, следует приветствовать и поощрять. «Норникель» демонстрирует пример недекларативного подхода и предлагает конкретные варианты партнерства, которые были нами успешно апробированы», сказал глава УФСБ России.

Вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов также отметил высокий позитивный эффект взаимодействия в рамках закона между структурами корпоративной защиты компании и органами государственной власти.

«Государственно-частное партнерство всегда базируется на конкретных механизмах взаимодействия. Так, координирующую функцию в системе обеспечения безопасности предприятий группы «Норникель» осуществляет Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации. Благодаря такому подходу «Норникель» и другие ведущие российские компании получают возможность сбалансированно планировать свою политику в сфере корпоративной защиты, позиционируя ее в качестве органичного, качественного элемента национальной системы экономической безопасности России», подчеркнул вице-президент «Норникеля».

По итогам совещания принят план рабочего взаимодействия в 2018 году, в котором особое внимание уделяется развитию системы общественной безопасности и антитеррористической защиты мест массового пребывания граждан, вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, а также перспективам приграничного сотрудничества и мерам по дальнейшему сохранению социальной стабильности в регионе.

В работе совещания также принимали участие руководители структурных подразделений Блока корпоративной защиты «Норникеля» - директор Департамента корпоративной безопасности Роман Гудов, директор Департамента защиты информации и IT-инфраструктуры Дмитрий Григорьев, директор Департамента расследований и экономической защиты Павел Серов, заместитель Генерального директора Кольской ГМК Александр Вершинин.