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Мурманская область. Арктика28.06.17 07:00

Состоялось награждение специалистов, работающих в сфере молодёжной политики города Мурманска

Вчера в зале отеля «Азимут» состоялось награждение специалистов, работающих в  сфере молодёжной политики города Мурманска. Мероприятие было приурочено ко Дню молодёжи России. В торжественной церемонии принял участие глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

– Поддержка молодёжного движения, инициатив и устремлений – одна из важнейших задач работы администрации, – отметил Андрей Сысоев.  – Именно от молодых людей зависит будущее города и перспективы его развития.

17 июня исполнилось 25 лет со дня официального становления государственной молодёжной политики в Мурманской области. В настоящий момент в муниципальных учреждениях по работе с молодёжью трудятся более 120 сотрудников. Не один городской праздник не проходит без их участия: от написания сценария, до непосредственного участия в номерах.

В рамках торжественного мероприятия муниципальные служащие комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска и муниципальных учреждений молодёжной политики, были награждены благодарственными письмами главы администрации города Мурманска, Совета депутатов Мурманска, Мурманской областной думы, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.

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