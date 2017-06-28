Вчера в зале отеля «Азимут» состоялось награждение специалистов, работающих в сфере молодёжной политики города Мурманска. Мероприятие было приурочено ко Дню молодёжи России. В торжественной церемонии принял участие глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

– Поддержка молодёжного движения, инициатив и устремлений – одна из важнейших задач работы администрации, – отметил Андрей Сысоев. – Именно от молодых людей зависит будущее города и перспективы его развития.

17 июня исполнилось 25 лет со дня официального становления государственной молодёжной политики в Мурманской области. В настоящий момент в муниципальных учреждениях по работе с молодёжью трудятся более 120 сотрудников. Не один городской праздник не проходит без их участия: от написания сценария, до непосредственного участия в номерах.

В рамках торжественного мероприятия муниципальные служащие комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска и муниципальных учреждений молодёжной политики, были награждены благодарственными письмами главы администрации города Мурманска, Совета депутатов Мурманска, Мурманской областной думы, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.