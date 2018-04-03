Состоялось награждение участников парада буктрейлеров «Максим Горький! Мы знаем! Мы читаем!»

В Мурманской областной научной библиотеке прошёл цикл мероприятий, посвященный 150-летию со дня рождения Максима Горького. Разнообразная программа мероприятий позволила привлечь в библиотеку читателей самых разных возрастов.

Выставка изданий из фонда библиотеки «Максим Горький и его эпоха» представила произведения писателя, литературу о его жизни и творчестве. Особый интерес посетителей вызвали прижизненные издания автора: «Собрание сочинений Максима Горького» (1908 г.) и журнал «Русское богатство» (1895г.) с первым напечатанным рассказом автора – «Челкаш».

Гостей выставки поразили уникальные грамзаписи с голосом Горького: вступительное слово на Первом съезде советских писателей и авторское чтение «Песни о Буревестнике».

Состоялись беседа «Горький в Городе» о поездке писателя в Мурманск и комментированное чтение очерка «На краю земли», актуально звучащего и в наши дни.

В формате ролевой игры прошёл суд над литературным персонажем по пьесе Горького «На дне». Учащиеся мурманской гимназии № 2 под руководством учителя русского языка и литературы Ирины Викторовны Страшновой представили театрализованное заседание суда, на котором предстояло решить, прав ли был Лука, давая ложные надежды обитателям ночлежки.

Ученики примерили на себя роли прокурора, адвоката, свидетелей со стороны защиты и обвинения, экспертов и подсудимого. Зрители выступили «присяжными заседателями» и по окончании «процесса» высказали свое мнение о персонажах пьесы. Литературный суд - увлекательная возможность глубоко погрузиться в литературное произведение и проявить свои творческие способности.

В течение четырех дней проходили показы фильмов и спектаклей по произведениям М.Горького. Зрители получили возможность сравнить классический фильм-спектакль театра имени Вахтангова «Егор Булычов и другие» (1953 г.) и необычную экранизацию той же пьесы Сергея Соловьева (1971 г.), погрузиться в мир цыганского табора с захватывающей музыкой, песнями и танцами в фильме «Табор уходит в небо» по рассказу «Макар Чудра» и узнать Горького-философа с помощью документального фильма «Страсти по Максиму» (2000 г.).

28 марта, в день рождения Горького, учащиеся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий приняли участие в беседе «Максим Горький: удивительная биография». В рамках беседы посетителей ждала интерактивная викторина-презентация «Знаменитые люди в Заполярье: угадай героя», комментированное чтение очерка Горького «На краю земли», обзор по выставке «Максим Горький и его эпоха», знакомство с книжными раритетами - прижизненными изданиями М. Горького из фонда библиотеки, а также прослушивание пластинки с записью выступления писателя.

Участниками литературно-музыкального вечера «К юбилею Буревестника» стали члены Мурманского отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад». На вечере были представлены доклады и документальный фильм о жизни и творчестве писателя, композиция по стихотворениям Горького и хоровое исполнение песен о Волге, родных местах писателя.

Познавательный час «Горький - детям» был организован для учащихся младшего и среднего школьного возраста. Ребятам была представлена электронная презентация «Кто такой Горький?» о нелегком детстве писателя, его взрослении и становлении. Участники мероприятия услышали комментированное чтение произведений писателя для детей, посмотрели мультипликационные фильмы «Воробьишко» и «Случай с Евсейкой», созданным по литературным сказкам Горького. Дети с интересом обсуждали персонажей и активно отвечали на вопросы.

В этот же день состоялся «Парад буктрейлеров «Максим Горький! Мы знаем! Мы читаем!». Своё видение творчества выдающегося писателя представили члены кружка «Компьютерные технологии» Дома детского творчества им. А. Бредова. Школьники познакомились с историей возникновения буктрейлеров, узнали, как создавать видеоролики. Участники Парада буктрейлеров были награждены Дипломами за активную работу по продвижению творчества Максима Горького среди молодёжи.