Состоялось очередное заседание Экспертного совета по организации медицинской помощи населению Мурманской области, в состав которого входят депутаты Мурманской областной думы и городского Совета депутатов города Мурманска, руководители общественных объединений и медицинских организаций Мурманской области.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос организации оказания медицинской помощи населению Кольского района и перспектив ее развития. С докладом выступил главный врач Кольской центральной районной больницы Александр Корсаков. В своем докладе руководитель больницы представил анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также ключевых вопросов организации оказания медицинской помощи населению района и перспектив ее развития на 2018-2020 годы.

Во второй части заседания был рассмотрен вопрос организации оказания специализированной медицинской помощи населению Мурманской области и перспективы ее развития. С докладом по данному вопросу выступили главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Аркадий Амозов и главный врач Мурманского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Анатолий Назарьев.

Предложения руководителей медицинских организаций по перспективному развитию были единогласно одобрены Экспертным советом.