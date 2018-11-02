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Мурманская область. Арктика02.11.18 17:36

Состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Сегодня под председательством губернатора Марины Ковтун состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области.

На заседании был рассмотрен план мероприятий по обеспечению лавинной безопасности на территории региона, предусматривающий мониторинг состояния лавинной опасности, профилактические меры по её снижению, информирование населения и организацию поисково-спасательных работ.

Кроме того, участники заседания обсудили состояние пожарной безопасности в городах Апатиты и Кировск. Подробно проанализированы причины пожаров, выработаны рекомендации главам администраций Апатитов и Кировска по усилению профилактической работы и информированию нанимателей, арендаторов и собственников жилья о правилах противопожарной безопасности.

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