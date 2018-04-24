Состоялось очередное заседание комитета Думы по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. В центре внимания депутатов были предложения по внесению изменений в госпрограмму Мурманской области «Развитие здравоохранения». Как прозвучало, корректировки связаны с перераспределением средств внутри программы. В частности, 122 миллиона рублей предложено направить на погашение просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, финансируемых за счет средств ОМС.

Парламентарии решили одобрить поступившие предложения и направить свое заключение в комитет областной Думы по бюджету, финансам и налогам.

Также парламентарии обсудили информацию областного Министерства здравоохранения о кредиторской задолженности медицинских учреждений. Как отмечалось, на 1 апреля 2018 года просроченная задолженность учреждений, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, достигла 633 миллиона рублей.

- К сожалению, кредиторская задолженность очень большая. Она возникла не сегодня, а формировалась несколько лет, и продолжает расти, – отметила Надежда Максимова. – В этом перечне – Североморская ЦРБ, Мончегорская ЦРБ, Областной перинатальный центр, Мурманская городская больница скорой медицинской помощи, Севрыба и другие. Одна из причин образования долгов кроется в том, что почти 80% тарифа на оказание медицинской помощи направляется на выплату заработной платы персоналу. На остальные расходы – налоги, лекарства, продукты, коммунальные услуги – средств почти не остается. Есть несколько путей выхода из этой ситуации. Комитет предлагает при очередной корректировке областного бюджета предусмотреть средства на выплату зарплаты медперсоналу с учетом повышения МРОТа с 1 мая 2018 года, проанализировать распределение средств, полученных лечебными учреждениями от платных медицинских услуг, а также подготовить обращение в Минздрав России по вопросу формирования тарифа ОМС для северных территорий.