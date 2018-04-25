Состоялось очередное заседание комитета Думы по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко. В центре внимания депутатов был вопрос о внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях». С данной законодательной инициативой выступил Совет депутатов города Мурманска. Прозвучало, что действующие санкции для граждан за нарушение правил благоустройства территории муниципального образования являются недостаточно эффективными из-за незначительности сумм штрафов. При этом год от года отмечается увеличение количества административных правонарушений по данной статье.

- Предлагается увеличить сумму штрафов за первичное нарушение правил благоустройства до трех тысяч рублей для граждан. Это касается выброса мусора в неположенных местах, парковки на газонах, клумбах и так далее. Всего порядка 14 позиций. Муниципальные власти города Мурманска считают, что таким образом можно повысить ответственность граждан в вопросах благоустройства территорий и окружающей среды, – отметил Владимир Мищенко.

Комитет решил рекомендовать областной Думе принять законопроект в первом чтении.

Кроме того, депутаты обсудили и рекомендовали региональному парламенту поддержать федеральный законопроект об ужесточении санкций за нарушение правил движения через железнодорожные пути.