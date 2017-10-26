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Мурманская область. Арктика26.10.17 17:39

Состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы

Состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нем также приняли участие член Совета Федерации ФС РФ Т. А. Кусайко, руководители органов исполнительной власти, представители прокуратуры, муниципальных образований, средств массовой информации.  Вел заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой. Парламентарии рассмотрели более 30 вопросов. 

Депутаты приняли в первом чтении и окончательной редакции изменения в Устав области. Законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, которое предусматривает отчетность руководителей территориальных органов федеральной власти. Также в качестве символики региона устанавливается гимн.

В центре внимания депутатов был блок «налоговых» законопроектов. В их числе - законопроекты, направленные на стимулирование инвестиционной деятельности на территории области. Они приняты в окончательной редакции и вступят в силу с 1 января 2018 года.

Процедуру первого чтения прошел законопроект, вносящий изменения в статью 4 закона о налоге на имуществе организаций. Он предлагает отменить региональные льготы по налогу на имущество организаций, предусмотренные для областных казенных учреждений и муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений.

Депутаты обсудили и приняли в первом и окончательном чтении законопроект, который увеличивает размер мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников. Он разработан в связи с необходимостью привлечения медработников для трудоустройства в Мурманскую область. Действие закона распространяется на лиц, заключивших трудовые договоры с 1 января 2018 года о трудоустройстве на рабочие места по установленным квотам. Предлагается: единовременная компенсационная выплата для врачей – 500 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала – 300 тысяч рублей, ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 15 тысяч рублей в течение одного года со дня заключения трудового договора.

Региональные парламентарии приняли в первом и окончательном чтении проект закона, вносящий изменения в закон «О мировых судьях в Мурманской области». Он предусматривает увеличение численности помощников мировых судей в связи с возросшей нагрузкой по количеству рассмотренных судебных дел.

В первом чтении и окончательной редакции принят законопроект, вносящий изменения в закон «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области». Он разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральной нормативной правовой базой. В частности, уточняется сфера действия закона и полномочия органов госвласти. Так, субъект РФ теперь не вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

Во втором чтении принят проект закона, вносящий изменения в отдельные законодательные акты по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области. Поправки разработаны в связи с изменением Жилищного кодека и направлены, прежде всего, на более качественное и оперативное проведение капитального ремонта.

Дума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в закон «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области». Корректировки касаются методики расчета субвенций, передаваемых в бюджеты муниципальных образований на финансирование льготного проезда школьников и студентов очной формы обучения.

Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию члена Совета Федерации ФС РФ – представителя от Мурманской областной Думы Т. А. Кусайко о работе в «верхней» палате парламента. Татьяна Кусайко вошла в состав комитета Совета Федерации по социальной политике. В числе основных тем, поднимаемых и обсуждаемых в ходе ее работы - питание школьников, законодательное регулирование организации оказания медицинской помощи детям в школах и дошкольных учреждениях, кадровые проблемы в здравоохранении и многие другие. Сенатор отметила, что большое внимание в своей работе уделяет проблемам, касающимся прав трудящихся, развитию и совершенствованию социального партнерства в субъекте, инициируя проведение общественного контроля в области соблюдения законодательства о труде, в здравоохранении, в сфере защиты детства и материнства, защиты прав инвалидов. В рамках обсуждения депутаты заострили внимание на актуальных вопросах в Мурманской области, требующих поддержки на федеральном уровне. В частности, шла речь о развитии кадрового потенциала сферы здравоохранения, проблеме оплаты проезда пенсионеров-северян к месту отдыха и обратно.

Региональные законодатели одобрили кандидатуры на должности мировых судей судебных участков Мурманской области.

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