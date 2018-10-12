Состоялось очередное заседание Общественного совета при областном Минэкономразвития

На заседании министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова представила проект прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Доклад министра вызвал активное обсуждение, участники заседания высказали свои мнения по некоторым аспектам прогноза. По итогам дискуссии Общественным советом был сформулирован ряд рекомендаций.

Еще одна тема заседания была посвящена проекту государственной программы Мурманской области «Экономический потенциал» на 2021-2025. Были заслушаны доклады министра экономического развития Мурманской области Елены Тихоновой и заместителя министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олега Костенко.