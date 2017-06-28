Состоялось очередное заседание совета Ассоциации полярников Мурманской области. В нем приняли участие заместители губернатора Григорий Стратий и Евгений Никора, генеральный директор ОАО «МАГЭ» Геннадий Казанин, президент Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев и председатель координационного совета «Севрыба» Вячеслав Зиланов.

В ходе заседания обсуждался вопрос о проекте Соглашения по предотвращению незаконного, нерегулируемого и несообщаемого рыбного промысла в районе открытого моря Центральной части Северного Ледовитого океана. Центральная часть Северного Ледовитого океана – последний участок Мирового океана, где рыболовство почти не регулируется международным правом. Подписание соглашения ожидается в октябре.

По итогам обсуждения совет Ассоциации полярников Мурманской области принял решение направить предложения в проект соглашения в адрес Министерства иностранных дел РФ, Росрыболовства и государственную комиссию по вопросам развития Арктики.