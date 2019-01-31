Состоялось очередное заседание Совета депутатов города Мурманска

Сегодня состоялось 54-ое заседание Совета депутатов города Мурманска пятого созыва.

– На первом, после новогодних каникул, заседании народные избранники обсудили план работы на 2019 год, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Стоит отметить, что в сентябре этого года состоятся выборы в Совет депутатов города Мурманска, на которых каждый мурманчанин сможет выразить свою гражданскую позицию.

В ходе заседания с отчётом о состоянии правопорядка в областном центре и результатах работы УМВД России по городу Мурманску за 2018 год выступил начальник городской полиции Алексей Вилков. Он отметил, что важнейшим итогом работы правоохранительных органов столицы Заполярья в минувшем году стало снижение уровня преступности на 10%.

– Отчёт начальника УМВД России по городу Мурманску всегда вызывает у депутатов большой интерес. Ни один из заданных на заседании вопросов не остался без внимания, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Главное, что сегодня налажено эффективное взаимодействие городских властей и мурманской полиции.