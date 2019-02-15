Состоялось открытие комплексной тематической выставки «Первый шаг в науку»

14 февраля в отделе информационной и справочно-библиографической работы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялась презентация комплексной тематической экспозиции «Первый шаг в науку», которая продолжает цикл выставок, организованных в рамках реализации программы Десятилетия детства в России. На ней присутствовали сотрудники школьных библиотек города и области, сотрудники Областной детско-юношеской библиотеки.

Главный библиограф отдела информационной и справочно-библиографической работы Светлана Ивановна Бузук рассказала присутствующим о разделах экспозиции и их наполнении.

На выставке представлена детская научно-популярная литература по естественным наукам и техническому творчеству, программированию и робототехнике, которая может оказать помощь в изучении школьных дисциплин.

Книги, делающие доступной и понятной науку, предложены в различных формах: сборники научных экспериментов, опытов и занимательных задач, комиксы, энциклопедии с дополненной реальностью, книги с трехмерными подвижными изображениями, настольные игры, практические пособия по сборке механических моделей. Издания раскрывают историю развития и сегодняшние реалии отечественной и мировой науки, деятельность великих учёных России, сделавших открытия в различных областях знаний.

Презентованы книги об истории изобретений, о гениях, совершивших их, о современных технических достижениях, новых технологиях. Демонстрируются некоторые предметы, созданные в разные периоды времени российскими изобретателями: радиоприемник, противогаз, микроскоп, электрическая лампочка, тетрис, космическое питание, фотоаппарат «Зенит», простой арифметический инструмент – счёты, макеты ледокола «Арктика», вертолёта, танка Т-34.

Самостоятельно создать первые компьютерные игры, программы, мультфильмы помогут пособия по изучению языков программирования Scratch и Python.

Юным техникам и поклонникам искусственного интеллекта будут интересны книги о роботах, об истории их создания и современном потенциале человекоподобных машин.

В рамках презентации ведущий библиотекарь отдела электронных ресурсов И.Н. Вышкова продемонстрировала варианты работы с экспонатами из коллекции интерактивного музея информации. Например, рассказала о тактильной игре, в которой ребятам предлагается на ощупь, не видя предметов, определить спрятанное внутри куба устройство.

Главный библиотекарь центра знаний Ю.П. Кулюкина рассказала об интеллектуальной викторине с занимательными вопросами из разных областей знаний. Она была создана в нестандартной форме - в виде макета выключателя с розеткой, наглядно демонстрирующих девиз «Подзарядись! Включи мозг!».

Экспозиция подготовлена возможностями нескольких отделов и партнерами библиотеки.

В рамках сотрудничества Музеем занимательных наук «Фокус» для демонстрации предоставлены: игольчатый экран – пинборд, термометр Галилея, тепловой двигатель – пьющая птица, деревянный конструктор.

Центром развития одаренных детей «Открытие» МБОУ «Мурманского политехнического лицея» - роботы-помощники, созданные из LEGO-конструктора. Обучающиеся ребята создали робота-помощника для учителя физкультуры, киберкота, общение с которым научит заботиться о домашних животных, робота Валли-морехода, помогающего убирать мусор с водной поверхности.

На информационном терминале транслировался видеоролик виртуального музея информации и мультфильм «Дети в Интернете», созданный ребятами студии анимационного творчества «Яркое настроение».

Необычным дополнением к выставке стала большая библиографическая игрушка робот «Умник», рядом с которым может сфотографироваться любой посетитель библиотеки.

Выставка будет экспонироваться в течение года.