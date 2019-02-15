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Мурманская область. Арктика15.02.19 16:07

Состоялось первое расширенное совещание Центра компетенций по вопросам городской среды Мурманской области

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора провёл первое расширенное совещание Центра компетенций по вопросам городской среды Мурманской области, состоявшееся на базе Мурманского арктического государственного университета (МАГУ).

В совещании также приняли участие ректор МАГУ Андрей Сергеев, представители регионального министерства строительства и территориального развития, Союза архитекторов Мурманской области, Мурманского государственного технического университета, архитектурного сообщества муниципальных образований, Мурманского морского торгового порта.

На совещании речь шла об основных задачах, целях и структуре Центра компетенций. Кроме того, участники обсудили план работы Центра компетенций на 2019 год и вопрос об организации взаимодействия при разработке дизайн-проекта по обустройству центральной площади села Териберка для проведения Арктического фестиваля «Териберка – Новая жизнь».

Центр компетенций по вопросам городской среды Мурманской области создан на базе МАГУ в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» и является площадкой для совместной работы власти, муниципальных образований, представителей архитектурного сообщества, жителей городов и активной молодежи. Основным направлением деятельности Центра является вовлечение в процессы благоустройства жителей региона.

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