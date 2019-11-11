Состоялось первое заседание конкурсной комиссии по кандидатурам на должность главы администрации города Мурманска

Сегодня состоялось первое заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Мурманска.

В соответствии с положением о конкурсе в ее состав вошли десять человек. Пять членов комиссии назначены Советом депутатов города Мурманска, такое же число представлено высшим должностным лицом региона. Полный состав комиссии был опубликован в газете «Вечерний Мурманск» 6 ноября.

– В ходе первого заседания рассмотрен ряд организационных вопросов, – прокомментировал председатель комиссии, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Утверждены формы рабочих документов, график заседаний, избраны заместитель председателя конкурсной комиссии – Оксана Демченко и секретарь комиссии – Тамара Прямикова. Все решения приняты единогласно.

С 12 по 15 ноября граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации, смогут подать документы в соответствии с утверждённым перечнем.

Следующее заседание конкурсной комиссии состоится 18 ноября. Конкурс на замещение должности главы администрации города Мурманска будет проведен 25 ноября.