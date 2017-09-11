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Мурманская область. Арктика11.09.17 15:13

Состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск

В состав комиссии входят по пять человек от губернатора Мурманской области, от Министерства обороны, от Совета депутатов ЗАТО г.Североморск.

Председателем конкурсной комиссии избран заместитель председателя Мурманской областной думы Мищенко Владимир Владимирович, заместителем председателя конкурсной комиссии –  врио главы ЗАТО г.Североморск Алексеев Евгений Платонович.

Члены комиссии утвердили план работы конкурсной комиссии. 18 сентября претенденты будут оценены членами конкурсной комиссии на основании представленных ими документов, а 19 сентября пройдёт собеседование с кандидатами, после чего будут определены два претендента, из которых депутаты Совета депутатов флотской столицы изберут главу ЗАТО г.Североморск.

Решение и протокол конкурсной комиссии будут опубликованы в газете «Североморские вести» и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

 

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