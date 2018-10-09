Состоялось первое заседание Молодежного совета

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в первом заседании Молодежного совета при администрации города Мурманска.

Состав совета сформирован из 17 представителей молодежных общественных объединений, профсоюзных организаций, молодежных советов организаций, учреждений и предприятий столицы Заполярья.

- Это очень самостоятельные люди с уже сформированной жизненной позицией. Самое главное, что они очень неравнодушны к проблемам города, молодежной политике, обстановке в своих трудовых коллективах, - рассказал Андрей Сысоев Формирование долгосрочных задач в молодежной политике администрации города Мурманска - это очень важно. И здесь без мнения молодых мурманчан, конечно, не справиться. Более того, мы всех их рассматриваем, как резерв не только для администрации города Мурманска и бюджетных учреждений, но еще и для Совета депутатов.

Основной целью деятельности Молодежного совета является обеспечение взаимодействия между администрацией города Мурманска, общественными объединениями и другими организациями в вопросах реализации государственной молодёжной политики на территории муниципального образования город Мурманск.

Члены совета рассмотрели план работы на сентябрь-декабрь 2018 года. - У Молодежного совета намечен серьезный план работы, я уверен, что результаты их деятельности мы увидим достаточно скоро. Желаю им только успехов, - поделился Андрей Сысоев.

Также на заседании избраны председатель и заместитель председателя совета. Ими стали специалист по работе с молодежью организационно-массового отдела МАУ МП «Объединение молодежных центров» Юлия Шохова и ведущий бухгалтер учетно-контрольной группы филиала ООО «Газпром флот» Владимир Тренин. В таком составе совет проработает два года.