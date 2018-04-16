Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось первое заседание президиума Программно-целевого совета Мурманской области. Коллегиальный орган был образован в 2017 году для решения оперативных вопросов, в том числе разрешения разногласий между членами рабочей группы, возникающих при рассмотрении проектов государственных программ и предложений по внесению изменений в действующие госпрограммы Мурманской области.



В текущем году список задач президиума дополнен организацией деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области по определению приоритетов, целей и задач государственного управления на региональном уровне на долгосрочный период.



Заседание, прошедшее в расширенном составе с приглашением членов рабочих групп Программно-целевого совета и руководителей исполнительных органов власти, было посвящено вопросу, связанному с организацией рассмотрения подготовленных изменений в Стратегию социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года. Эта задача была возложена на президиум по итогам заседания Программно-целевого совета, состоявшегося в начале апреля текущего года.



На рассмотрение участникам заседания министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова представила итоги I этапа реализации Стратегии и обоснования требуемых уточнений документа, а также предложения по организации их рассмотрения.



По итогам заседания приняты решения поручить руководителям рабочих групп Программно-целевого совета организовать рассмотрение откорректированных разделов Стратегии по соответствующим направлениям в соответствии с утвержденным графиком корректировки Стратегии. Руководителям исполнительных органов государственной власти Мурманской области поручено обеспечить представление на заседаниях рабочих групп Программно-целевого совета откорректированных разделов Стратегии и их обсуждение с экспертным сообществом на площадках коллегиальных, совещательных органов, с общественностью и организациями региона посредством размещения на своих официальных сайтах.