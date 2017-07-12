Мурманская область. Арктика12.07.17 10:32
Состоялось рабочее совещание по организации теплоснабжения в ЗАТО Заозёрск, а также населенных пунктах Лейпи и Белое море
Заместитель губернатора Евгений Никора провёл рабочее совещание по организации теплоснабжения в ЗАТО Заозёрск и нп.Белое море, а также реализации инвестиционного проекта по строительству угольных котельных в нп.Лейпи и Белое море. В рабочем совещании приняли участии представители «Мурманэнергосбыта», Корпорации развития Мурманской области и главы администраций ЗАТО Заозерск и города Кандалакши.
В ходе обсуждения принято решение о подготовке действующих котельных к осенне-зимнему сезону. Администрации ЗАТО Заозёрск необходимо обеспечить выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, «МЭС» организовать поверку приборов учёта и ввода в эксплуатацию коммерческого узла учёта тепловой энергии на котельной.
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-АналитикаРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньше
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