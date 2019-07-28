Состоялось расширенное заседание коллегии Прокуратуры Мурманской области, посвященное итогам работы ведомства в первом полугодии 2019 года

Обеспечение устойчивого развития Мурманской области и создание комфортных условий для жизни северян невозможно без тесной координации действий исполнительной власти и прокуратуры, подчеркнул врио губернатора Андрей Чибис на расширенном заседании коллегии Прокуратуры Мурманской области, посвященном итогам работы ведомства в первом полугодии 2019 года и задачам по укреплению законности и правопорядка во втором полугодии.

В числе наиболее значимых направлений деятельности органов прокуратуры Андрей Чибис назвал пресечение нарушений в сферах здравоохранения, социальной защиты и ЖКХ, противодействие коррупции, защиту трудовых прав граждан, а также прав юридических лиц и предпринимателей.

«Спасибо за то, что вы принципиально, очень энергично и честно решаете задачи по защите прав и свобод граждан. Уверен – такой стиль работы и взаимодействия с исполнительной властью поможет нам вместе шаг за шагом обеспечить устойчивое развитие Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис, обращаясь к работникам прокуратуры.

Прокурор Мурманской области Василий Щербаков в своем докладе особо отметил, что во втором полугодии 2019 года не менее важный аспект работы ведомства – обеспечение законности и полного соблюдения избирательного законодательства на предстоящих выборах губернатора и депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований региона.