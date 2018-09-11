Состоялось собрание литературного клуба «Высокие энергии»

9 сентября отдел новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провел первое осеннее заседание литературного клуба «Высокие энергии».

Ребята начали с воспоминаний о лете, поделились списками прочитанных книг, а затем перешли к основной теме собрания – творчеству Дж.Р.Р. Толкиена. Без сомнения, все члены клуба признали, что очень полюбили эпический мир Средиземья, который Толкиен продумывал до мелочей – алфавит и языки различных народов, населявших его Вселенную, их нравы, обычаи и внешность. С воодушевлением ребята обсудили смысловой подтекст трилогии «Властелин Колец», в которой маленьким хоббитам - простым фермерам предстоит выполнить невероятную миссию и сыграть главную роль в судьбе всего мира, спасти людей, эльфов и гномов, ведь исход финальной битвы Добра и Зла зависит от каждого, вне зависимости от его роста и боевых навыков.