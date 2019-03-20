Состоялось совещание по вопросу трудоустройства осужденных на объекты регионального оператора по обращению с ТКО

Сегодня под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось рабочее совещание по вопросу привлечения осужденных к труду на объектах обращения с отходами на территории Мурманской области.

В совещании приняли участие представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области, регионального оператора АО «Управление отходами» и профильных региональных исполнительных органов государственной власти.

Заместитель главы региона выразил заинтересованность правительства Мурманской области в организации эффективного взаимодействия с УФСИН, а также напомнил, что вопрос участия учреждений уголовно-исполнительной системы в схеме обработки отходов обсуждался на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания и на парламентских слушаниях в комитете Совета Федерации.

Участники совещания обсудили возможные варианты вовлечения региональных учреждений уголовно-исполнительной системы в производство по сортировке и переработке отходов как на территории исправительных учреждений, так и за их пределами на объектах обращения с отходами.