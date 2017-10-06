Состоялось совещание руководителей и специалистов органов по делам молодёжи региона

Состоялось совещание руководителей и специалистов органов по делам молодежи муниципальных образований Мурманской области. С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов. Он отметил значение для Мурманской области развития сферы государственной молодежной политики и подчеркнул, что работа в этом направлении в муниципальных образованиях – очень важная составляющая молодежной политики региона, и что только совместными усилиями можно добиться результата и продолжить развитие этой сферы.

На повестке дня были как прошедшие мероприятия, например, итоги летней форумной кампании, итоги приема ходатайств на премии Губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи, так и грядущие мероприятия, которых в третьем квартале планируется очень много, – региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2017», конкурс «Награда «Молодежное признание» в 2017 году, XVII открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области и другие.

Отдельной темой встречи стало участие муниципальных образований в конкурсе на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социально значимых проектов, прием заявок на который продолжается до 13 октября, а также XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоится в Сочи с 14 по 22 октября.

На совещании директору муниципального бюджетного учреждения молодежной политики города Апатиты «Молодёжный социальный центр» Ирине Файель была вручена Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации.