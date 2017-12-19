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Мурманская область. Арктика19.12.17 12:43

Состоялось совещание руководства Прокуратуры Мурманской области и Блока корпоративной защиты компании «Норникель»

15 декабря в Мурманске состоялось совещание руководства Прокуратуры Мурманской области и Блока корпоративной защиты компании «Норникель». Стороны представляли прокурор Мурманской области Василий Щербаков и вице-президент – руководитель Блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов.

В ходе совещания были подведены итоги взаимодействия в 2017 году по таким направлениям, как соблюдение правовых норм в области экологического и трудового законодательства, а также промышленной и транспортной безопасности на предприятиях Кольской ГМК.

Прокурор области отметил значение таких компаний, как «Норникель» в системе формирования бюджета области и вклад предприятий ГМК в экономический рост региона.

«Активная работа подразделений безопасности Кольской ГМК по предотвращению коррупционных проявлений, профилактика налоговых преступлений, строгое соблюдение законных прав работников - пример ответственной, социально ориентированной компании», - подчеркнул Василий Щербаков. Особо внимания заслуживает комплекс мер по качественному улучшению экологической ситуации в Баренцевом регионе, реализуемых компанией «Норникель».

Вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов, в свою очередь, обратил внимание на важность практического взаимодействия в рамках закона между структурами корпоративной защиты компаний и органами государственной власти. «Государственно-частное партнерство в сфере безопасности - не абстрактная формулировка, но конкретный механизм совместных действий, работающих на благо не только работников «Норникеля», но и всех жителей региона. Полагаю, что наш совместный опыт может послужить примером и моделью для других компаний, стремящихся строить конструктивные, действенные отношения с органами госвласти».

По итогам совещания принят план рабочего взаимодействия на 2018 год, в котором особое место отводится вопросам транспортной безопасности на территории Мурманской области и запланирован ряд мероприятий, способствующих неукоснительному соблюдению законодательства Российской Федерации в указанной сфере.

В работе совещания также принимали участие руководители структурных подразделений Блока корпоративной защиты «Норникеля» - директор Департамента корпоративной безопасности Роман Гудов, директор Департамента защиты информации и IT-инфраструктуры Дмитрий Григорьев, директор Департамента расследований и экономической защиты Павел Серов, заместитель Генерального директора Кольской ГМК Александр Вершинин.

 

 

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