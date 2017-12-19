Сегодня состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии Мурманской области и оперативного штаба в Мурманской области. По поручению губернатора Марины Ковтун его провел начальник Управления ФСБ по Мурманской области Олег Герасин.

В центре внимания участников заседания был вопрос о состоянии оперативной обстановки и дополнительных мерах по обеспечению безопасности новогодних и рождественских праздников. На заседании также обсудили итоги реализации в Мурманской области Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2013-2018 годы. В том числе рассматривалась организация обучения студентов образовательных организаций высшего образования по дополнительной программе «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма».

Кроме того, шла речь о совершенствовании взаимодействия и информационного обмена заинтересованных органов исполнительной власти при организации работы по противодействию финансированию терроризма и экстремизма и о ходе реализации исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Мурманской области мероприятий целевых программ (подпрограмм) по противодействию (профилактике) терроризма.

Участники заседания также подвели итоги деятельности антитеррористической комиссии в текущем году и приняли план работы на 2018 год.