Состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии Мурманской области и оперативного штаба региона

Под руководством заместителя председателя Антитеррористической комиссии (АТК) Мурманской области, начальника УФСБ России по Мурманской области Олега Герасина состоялось совместное заседание АТК и оперативного штаба в Мурманской области. Ключевым из рассматриваемых вопросов являлся вопрос готовности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области к проведению выборов Президента Российской Федерации.

Как было отмечено, соответствующая работа проводится на плановой основе и будет завершена в установленные сроки.

Также на заседании обсуждались вопросы реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2013-2018 годы в исправительных учреждениях УФСИН России по Мурманской области, вопросы антитеррористической защищенности региональных объектов транспортной инфраструктуры и взаимодействия структурных элементов системы противодействия незаконному обороту радиоактивных материалов на территории Мурманской области.