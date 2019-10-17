Состоялось торжественное открытие Мурманских научных чтений «Арктический фронт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

От имени регионального парламента гостей и участников мероприятия приветствовал спикер Думы Сергей Дубовой.

- Как бы ни менялись оценки нашей истории, мы будем гордиться своими предками, которые не дрогнули и пожертвовали всем ради победы над врагом,- отметил парламентарий. - Уверен, что пока мы помним свою историю, пока чтим своих отцов и дедов мы остаемся людьми. Каждый день, в праздники и будни, мы должны делать все, чтобы сохранить память о войне, о тех людях, которые приближали светлый день Победы.

Председатель Думы выразил искренние слова благодарности организаторам научных чтений, каждому, кто участвует в этом мероприятии, кто вложил в это дело свои знания, время и душу.

К участию в научных чтениях приглашены специалисты международного банковского института, Российского государственного музея Арктики и Антарктики, института всеобщей истории Российской академии наук, научно-исследовательского института (военной истории) военной академии Генерального штаба ВС РФ, военно-медицинского музея министерства обороны Российской Федерации и других учреждений. Специалисты представят источниковедческие и историографические исследования на заданные темы. Они пройдут в формате свободной дискуссии, целью мероприятия является всесторонний анализ событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Заполярье.