Состоялось торжественного построения кадетов Североморского корпуса

5 лет тому назад в столице Северного флота был создан Североморский кадетский корпус. В этом году в строй кадетов встанут 32 мальчишки пятого и 28 – десятого класса.

Следует отметить, что уровень подготовки кадетов достаточно высокий. По итогам выпуска 2019 года из 13 выпускников 4 поступили в гражданские вузы и 7 в Высшие военные училища и академии.

Торжественное построение кадетов, посвященное Дню знаний, как и положено в таком учебном заведении, прошло с соблюдением воинских ритуалов. Был и доклад старшему по званию о построении, и внос Государственной флага Российской Федерации, Андреевского флага и флага Североморского кадетского корпуса, и исполнение Гимна Российской Федерации, который пели все кадеты.

С началом нового учебного года кадетов поздравили директор кадетского корпуса Иван Шошин, генерал-майор Евгений Зигонов, представители частей Северного флота, МЧС, ФСИН, Министерства образований Мурманской области.

От североморцев, от имени главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова и депутатского корпуса с добрыми напутствиями к кадетам обратился председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев.

Духовный наставник кадетов протоиерей Сергий подчеркнул, что в Североморске это самая торжественная по важности линейка, посвященная началу учебного года. Торжественная линейка завершилась прохождением кадетов торжественным маршем.