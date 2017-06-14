Состоялось видеоселекторное совещание по реализации в субъектах РФ региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий принял участие в видеоселекторном совещании по реализации в субъектах РФ региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Совещание провёл заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Он подчеркнул, что программа капремонта общего имущества многоквартирных домов в регионах работает, улучшились и качественные показатели. В Мурманской области принимать участие в аукционах имеют право лишь организации, включенные в реестр квалифицированных подрядных организаций.

Тема финансирования энергоэффективного ремонта многоквартирных домов будет продолжена с представителями органов местного самоуправления, заинтересованными лицами и общественностью на круглом столе, планируемом к проведению Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Ещё одной темой селекторного совещания стала реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».