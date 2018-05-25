Состоялось заседание Баренцева регионального комитета и Баренцева регионального Совета

В Рованиеми (Финляндия) состоялось заседание Баренцева регионального комитета с участием представителей всех регионов-участников, а также заседание Баренцева регионального Совета под председательством губернии Финнмарк.

Мурманскую область на заседаниях представил заместитель министра экономического развития Мурманской области – начальник управления внешнеэкономических связей, приграничного и межрегионального сотрудничества Илья Остапчук.

В ходе заседаний рассматривались ключевые вопросы Баренцева сотрудничества, приоритизированные Швецией в качестве председателя Совета Баренцева/Евроарктического региона на период 2017-2019 гг., заслушивались и утверждались отчёты регионов, комитета старших должностных лиц, международного Баренцева секретариата. Участники встреч обсудили механизмы финансирования и инструменты популяризации Баренцева региона, возможности более широкого информирования об успехе уникального Баренцева сотрудничества за пределами самого региона.