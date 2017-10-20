Состоялось заседание коллегии прокуратуры Мурманской области

Сегодня, 20 октября 2017 года, под председательством прокурора Мурманской области Василия Щербакова в прокуратуре области состоялось заседание коллегии, на котором рассмотрены вопросы эффективности прокурорского надзора за соблюдением законности при разрешении сообщений, расследовании и рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также эффективности прокурорского надзора за соблюдением правоохранительными органами области конституционных прав граждан.

В работе коллегии приняли участие работники аппарата прокуратуры области, прокуроры городов, округов, районов и специализированных прокуратур.

За 9 месяцев 2017 года в области зарегистрировано на 21,0% меньше преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (957 против 1212). Вместе с тем, в России в целом отмечается рост числа зарегистрированных преступлений данной категории на 3,3 %.

Удельный вес преступлений в сфере НОН составил 10,0% от общего количества всех поставленных на учёт преступлений. Раскрываемость данного вида преступлений- 55,7% (в АППГ – 55,3%).

На 18,8% сократилось число выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков (с 803 до 652). Их доля составила 68,1% от общего количества зарегистрированных преступлений в сфере НОН.

В текущем году существенно снизилось количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ ( 31 кг против 79 кг, - 60,8%); на 13,5% меньше лиц привлечено к уголовной ответственности за совершение преступлений указанной категории (с 555 до 480), в том числе за совершение сбытов наркотиков – на 36,7% (188 против 297).

Состоявшееся обсуждение подтвердило мнение о том, что, в целом, необходимо повысить эффективность координационной деятельности, а также прокурорского надзора за выявлением и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В надзорной и координационной деятельности особое внимание уделять выявлению преступлений, связанных с содержанием наркопритонов, склонением к употреблению наркотиков, а также организованной преступности.

По второму вопросу, рассмотренному на заседании коллегии, отмечено, что в 2016 году и истекшем периоде 2017 года сохраняются негативные тенденции нарушения конституционных прав граждан, которые обусловлены увеличением количества решений, принятых органами предварительного расследования и судом, повлекших право на реабилитацию.

Так, в 2016 году на досудебной стадии уголовного судопроизводства реабилитировано 19 лиц, из них 15 лиц реабилитировано полностью и 4 лица частично.

Несмотря на принятые органами прокуратуры области меры, за истекший период 2017 года на досудебной стадии уголовного судопроизводства количество реабилитированных лиц возросло на 6,7% (с 15 до 16, в том числе по делам коррупционной направленности с 3 до 6). Из них частично реабилитировано 6 лиц.

В 2017 году судами области вынесено 6 оправдательных приговоров в отношении 6 лиц (за 9 месяцев 2016 года - 2 в отношении 2 лиц). Частично по предъявленному обвинению реабилитировано 9 (7) лиц.

По-прежнему в текущем году актуальным остается вопрос возмещения ущерба пострадавшим от преступных посягательств.

За 9 месяцев 2017 года размер причиненного материального ущерба от преступлений составил 1 191 732 тыс. рублей.

Удельный вес добровольно погашенного ущерба и изъятого имущества относительно причиненного ущерба (реальная возмещаемость), без учета налоговых преступлений, составила 6,1% (54 334 тыс. рублей).

При обсуждении прокурорам указано на необходимость в рамках координационной деятельности принять меры к усилению ведомственного контроля с целью недопущения принятия органами следствия и дознания по уголовным делам незаконных и необоснованных процессуальных решений, нарушающих конституционные права граждан.