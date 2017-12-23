Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области.

В преддверии Нового года большое внимание уделено состоянию пожарной безопасности задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников объектов, расположенных на территории Мурманской области. Должностным лицам даны рекомендации по обеспечению правил пожарной безопасности, в том числе использованию пиротехнических изделий, правил эксплуатации электрических гирлянд. Особое внимание при этом уделено проведению утренников, детских ёлок и отдыха населения в местах установки новогодних ёлок.

Для выполнения мероприятий по обеспечению безопасности населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с нефтеразливами, утверждены порядок и периодичность проверки готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов локального, местного и территориального значения на территории Мурманской области.

Традиционно на декабрьском заседании подведены итоги работы КЧС и ПБ правительства Мурманской области за текущий год и утвержден план работы комиссии на 2018 год.