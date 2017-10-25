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Мурманская область. Арктика25.10.17 17:58

Состоялось заседание комитета Думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных

Состоялось заседание комитета Думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Региональные законодатели поддержали проект федерального закона, который устанавливает порядок приема граждан в народную дружину и ограничения для тех, кто желает стать внештатными сотрудниками полиции и учредителями народных дружин.

Кроме того, документ закрепляет право органов государственной власти субъектов России и органов местного самоуправления осуществлять личное страхование народных дружинников не только в период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка, проводимых правоохранительными органами, но и органами местного самоуправления.

В рамках комитета состоялось заседание рабочей группы по выработке предложений по решению проблем оплаты труда гражданского персонала Северного флота.

По мнению членов рабочей группы, предусмотренная в проекте федерального бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы индексация оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций «силового блока» только на прогнозный уровень инфляции на 4,0 % недостаточна.

Отмечалось, что значительная разница в условиях оплаты труда и относительно низкая заработная плата гражданского персонала Северного флота создает социальную напряженность в коллективах и на территориях проживания службы.

В связи со сложившейся ситуацией, депутаты решили обратиться к председателю комитета Государственной Думы по обороне В.А. Шаманову с просьбой оказать содействие в решении вопроса по улучшению социально-экономического положения гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации при утверждении федерального бюджета на следующий год.

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