18 октября состоялось заседание комитета областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Парламентарии рассмотрели и одобрили предложения по внесению изменений в ряд региональных государственных программ.

Так, за счет средств областного бюджета планируется в следующем году увеличить объемы финансирования госпрограммы «Развитие образования». Дополнительные денежные средства будут направлены на капремонты общеобразовательных школ в поселках Мурмаши и Молочный, закупку 7 школьных автобусов для нужд муниципальных и областных образовательных организаций, а также социально-бытовую адаптацию детей-инвалидов в образовательных учреждениях. Кроме того, дополнительно выделенные денежные средства пойдут на разработку проектно-сметной документации одноэтажного жилого корпуса оздоровительного центра «Гандвиг».

За счет средств регионального бюджета в 2018 году планируется увеличение объемов финансирования госпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона». Это позволит расширить список объектов культурного наследия, а также учреждений культуры, в которых будут проведены ремонтные и реставрационное работы.

Кроме того, за счет средств областного бюджета с привлечением федерального увеличится объем финансирования госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Эти средства будут направлены, в частности, на спортивные мероприятия, строительство и модернизацию спортобъектов.