Состоялось заседание комитета областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Михаила Антропова. Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе принять во втором чтении и окончательной редакции законопроект, который предусматривает увеличение финансовых средств дорожного фонда области за счет налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Парламентарии рассмотрели предложения по внесению изменений в государственную региональную программу «Развитие транспортной системы», которые связаны с подготовкой к рассмотрению законопроекта «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов». В ходе ее обсуждения депутаты высказали ряд замечаний и предложений профильному ведомству, ответственному за разработку данной программы.