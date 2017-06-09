Состоялось заседание конкурсной комиссии по организации отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области

Состоялось первое заседание конкурсной комиссии по организации отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Конкурсная комиссия сформирована Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. В состав комиссии, помимо представителей Минэнерго и ЖКХ, вошли ответственные лица региональных государственной жилищной инспекции и комитета по тарифному регулированию, министерства природных ресурсов и экологии, регионального штаба Общероссийского народного фронта, Агентства энергетической эффективности, а также общественники.

Предметом планируемого конкурсного отбора будет являться присвоение статуса регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области и право на заключение соответствующего соглашения с Минэнерго и ЖКХ Мурманской области. 8 июня министерством проведено первое заседание конкурсной комиссии, на котором были подробно рассмотрены подготовленные проекты нормативно-правовых актов, а также проект конкурсной документации по выбору регионального оператора по обращению с ТКО. Проекты нормативно-правовых актов в ближайшее время будут размещены для публичного обсуждения.

Учитывая важность вопроса формирования фактически новой региональной системы обращения с отходами на территории региона, участники заседания поддержали предложение Минэнерго и ЖКХ Мурманской области о подготовке плана мероприятий по своевременному информированию жителей об ожидаемых изменениях в этой сфере. К подготовке плана мероприятий и непосредственно к участию в просветительской деятельности будет привлечён максимально возможный круг ответственных лиц и организаций.