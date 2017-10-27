Под председательством заместителя губернатора Инны Погребняк состоялось заседание координационного совета по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы Мурманской области.



Участники заседания рассмотрели проект контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам профессионального образования. По информации министра образования и науки Наталии Карпенко, контрольные цифры приема по программам среднего профессионального образования за счет бюджета Мурманской области на следующий учебный год составят порядка 3,5 тысячи мест. В том числе 1135 человек или 33% – на обучение по 27 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 2345 человек или 67% – на обучение по 51 программе подготовки специалистов среднего звена.



Почти три четверти бюджетных мест на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих будут относится к техническому профилю, 16,3% – к естественнонаучному, 8,8% – к социально-экономическому профилю. В части бюджетных мест на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена технический профиль составит 34,8%, социально-экономический – 23,2%, медицинский – 16%, педагогический – 14,9% и 3,6% – гуманитарный профиль.



Также на заседании совета обсуждался проект контрольных цифр приема на обучение по программам высшего образования на 2019/2020 учебный год за счет средств федерального бюджета, прогноз потребности в кадрах, предварительные результаты апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста и практика внедрения сетевого взаимодействия на примере Оленегорского горнопромышленного колледжа.