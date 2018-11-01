Состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел очередное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области.

Участники встречи рассмотрели вопрос обеспечения правопорядка и общественной безопасности собственниками и пользователями объектов спорта, организаторами официальных спортивных мероприятий в период проведения соревнований. Как сообщила заместитель председателя регионального комитета по физической культуре и спорту Наталья Марковина, на территории Мурманской области функционирует более 1,2 тысячи спортивных сооружений, включая объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. Все объекты, входящие в реестр объектов спорта Мурманской области, – их в регионе 85 – имеют паспорта безопасности в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов спорта. Продолжается оснащение соответствующим техническим оборудованием – металлодетекторами, системами видеонаблюдения, барьерами безопасности – 45 объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр.

Также комиссия обсудила взаимодействие органов местного самоуправления и подразделений уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области по вопросам определения мест для отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ. Главам администраций муниципальных образований рекомендовано инициировать и провести соответствующие рабочие встречи по этому вопросу с представителями организаций и учреждений, индивидуальными предпринимателями с участием представителей подразделений уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области.

Кроме того, члены комиссии заслушали отчеты глав администрации Ловозерского и Кольского районов о деятельности муниципальных комиссий по профилактике правонарушений в 2017-2018 годах и мерах, принимаемых администрациями муниципальных образований по исполнению Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» и дальнейшему развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».