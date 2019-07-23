Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации работы по ликвидации задолженности по выплате заработной платы

В Следственном управлении СК России по Мурманской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации работы в сфере противодействия преступлениям, предусмотренным ст. 145.1 УК РФ, и повышению эффективности борьбы с невыплатой заработной платы, под председательством руководителя Следственного управления Андрея Ефремова.

В мероприятии приняли участие представители Мурманской областной прокуратуры, Мурманской транспортной прокуратуры, Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, Государственной инспекции труда в Мурманской области, комитета по труду и занятости населения Мурманской области, сотрудники регионального Следственного управления, Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, УМВД России по Мурманской области.

В ходе заседания участники обсудили ситуацию, связанную с задолженностью по заработной плате ряда организаций Мурманской области, руководители которых выступили с докладами о мерах, принимаемых к устранению образовавшегося долга.

Участниками заседания рабочей группы внесены предложения, направленные на уменьшение и ликвидацию задолженности по выплате заработной платы.