Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению выставки «СевТЭК-2019»

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора провел очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению специализированной выставки-конференции «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс-2019» в Мурманске.

В этом году участники выставки-конференции обсудят вопросы развития энергетики арктических территорий, использования возобновляемых источников энергии, реализации проекта «Умный город» на территории региона. Отдельные мероприятия будут посвящены новациям в жилищном законодательстве, реформе ТКО, проблемам взаимоотношений с потребителями ресурсоснабжающих организаций.

Также на площадке «СевТЭК-2019» состоится региональная инвестиционная энергетическая конференция по вопросам доступности сетевой инфраструктуры в Мурманской области и упрощения процедуры технологического присоединения.

При формировании программы организаторы учитывали задачи, отраженные в Плане дополнительных мероприятий по повышению качества жизни и обеспечения экономического развития Мурманской области на 2019 год, утвержденном региональным правительством.

Напомним, XIV специализированная выставка-конференция «СевТЭК-2019» состоится 11-12 ноября в деловом центре «Арктика». Организатором выступает конгрессно-выставочная компания «МурманЭКСПОцентр» при поддержке правительства Мурманской области.