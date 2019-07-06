Состоялось заседание проектного комитета по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Мурманской области

В заседании проектного комитета по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Мурманской области под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина приняли участие представители органов исполнительной власти области и Мурманской областной Думы.

В рамках повестки заседания были рассмотрены отчеты о ходе реализации в первом полугодии 2019 года региональных проектов «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг в Мурманской области». Была представлена информация о реализуемых и планируемых к реализации мероприятиях, направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов.