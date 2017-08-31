Состоялось заседание рабочей группы по контролю за соблюдением прав граждан на оплату труда на предприятиях-банкротах

Вчера в прокуратуре Мурманской области под председательством исполняющего обязанности прокурора области Сергея Резниченко состоялось заседание межведомственной рабочей группы по контролю за соблюдением прав граждан на оплату труда на предприятиях-банкротах.

В работе группы приняли участие представители СУ СК РФ по Мурманской области, Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Мурманской области, Государственной инспекции труда в Мурманской области, Комитета по труду и занятости населения Мурманской области, Управления ФНС России по Мурманской области, Управления Росреестра Мурманской области, работники аппарата прокуратуры области, прокуроры городов и районов области.

Участники обсудили общую ситуацию с задолженностью по заработной плате на предприятиях-банкротах, перспективы погашения задолженности на указанных предприятиях, а также механизмы активизации совместной работы по данному направлению в отношении арбитражных управляющих предприятий-банкротов, имеющих задолженность по заработной плате.

По итогам выработаны конкретные предложения о повышении эффективности и совершенствовании работы в сфере оплаты труда граждан.