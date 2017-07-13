Состоялось заседание рабочей группы по разработке плана мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Терского района

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Григория Стратия состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по разработке комплексного плана мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Терского района.

Проект документа был подготовлен Министерством экономического развития Мурманской области на основе предложений профильных региональных ведомств и администрации Терского района. Он включает в себя мероприятия по основным направлениям деятельности: развитие сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства; туризм и спорт; обеспечение стабильности в сфере занятости и рынка труда и другие. Реализация итогового документа будет способствовать развитию территории и повышению уровня качества жизни населения.

По итогам обсуждения план будет дополнен мероприятиями, направленными на создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы и существенное увеличение доходной части бюджета.