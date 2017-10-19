Состоялось заседание рабочей группы при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось заседание рабочей группы, созданной с целью мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере, занятости населения Мурманской области и финансово-экономического состояния системообразующих предприятий региона.



Члены рабочей группы проинформированы об итогах мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций рыбного, агропромышленного, энергетического и жилищно-коммунального комплексов Мурманской области, а также о результатах еженедельного мониторинга ситуации с высвобождением и неполной занятостью работников, в том числе в системообразующих организациях региона.



Градообразующие организации и организации регионального значения Мурманской области работают в штатном режиме, критических изменений в финансово-хозяйственной деятельности рассматриваемых хозяйствующих субъектов не отмечено.



Основной проблемой предприятий энергетики и ЖКХ Мурманской области по-прежнему является наличие значительного объема просроченной дебиторской задолженности за отпущенные коммунальные ресурсы. Это вызвано неплатежами потребителей, в большей мере населением и исполнителями коммунальных услуг, на чью долю приходится 90% всей задолженности перед ресурсоснабжающими организациями Мурманской области.



Правительством Мурманской области разработан план работы по снижению задолженности потребителей Мурманской области за коммунальные услуги на IV квартал 2017 и первое полугодие 2018 года. На предприятиях реализуются комплексные программы по снижению дебиторской задолженности.



По состоянию на 11 октября 2017 года в службе занятости зарегистрировано 6004 безработных гражданина, что на 9% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, уровень безработицы составляет 1,3% рабочей силы. По сравнению с прошлым годом на 19% увеличилась заявленная работодателями потребность в работниках. На данный период в центрах занятости населения имеются сведения о наличии 11313 вакансий.